На двух улицах в Советском округе Тулы ограничено движение

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за работ по кронированию деревьев в Советском округе Тулы планируется ограничить движение.

Работы будут проводиться вдоль проезжей части на ул. Ленина — на участке от ул. Братьев Жабровых до ул. Демонстрации, а также на ул. Революции от дома 8 до дома 6-б планируется ограничение движения.

Водителей просят не создавать помех проведению работ. Мероприятие запланировано 16 февраля, с 9.00 до 16.00.