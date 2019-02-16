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На двух улицах в Советском округе Тулы ограничено движение
Причина в кронировании деревьев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за работ по кронированию деревьев в Советском округе Тулы планируется ограничить движение.
Работы будут проводиться вдоль проезжей части на ул. Ленина — на участке от ул. Братьев Жабровых до ул. Демонстрации, а также на ул. Революции от дома 8 до дома 6-б планируется ограничение движения.
Водителей просят не создавать помех проведению работ. Мероприятие запланировано 16 февраля, с 9.00 до 16.00.
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