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На двух улицах в Советском округе Тулы ограничено движение
Фото: http://ugranow.ru

На двух улицах в Советском округе Тулы ограничено движение

Причина в кронировании деревьев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за работ по кронированию деревьев в Советском округе Тулы планируется ограничить движение.
 
Работы будут проводиться вдоль проезжей части на ул. Ленина — на участке от ул. Братьев Жабровых до ул. Демонстрации, а также на ул. Революции от дома 8 до дома 6-б планируется ограничение движения.
 
Водителей просят не создавать помех проведению работ. Мероприятие запланировано 16 февраля, с 9.00 до 16.00.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:07 0
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