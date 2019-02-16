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В квартире на ул. Демонстрации в Туле произошел пожар
Фото из архива Myslo

В квартире на ул. Демонстрации в Туле произошел пожар

На месте происшествия работали два пожарных расчета и автолестница.

Поздно вечером, 15 февраля, в квартире одного из домов на ул. Демонстрации в Туле произошел пожар. По данным МЧС региона, на место происшествия направили два пожарных расчета и автолестницу. После прибытия выяснилось, что возгорание уже ликвидировано.
 
— Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. — В результате происшествия на кухне размером 3×4 м обгорел потолок на площади 12 кв.м.
 
Причина пожара устанавливается.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:11 +3
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