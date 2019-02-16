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Девять туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России» по ЦФО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Девять туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России» по ЦФО

Всего из регионов в этом году было получено больше 220 тысяч заявок на участие.

16 февраля в Московской области торжественно открыли первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном Федеральном округе.
 
На мероприятии, в том числе, присутствовал первый заместитель руководителя администрации Президента Р. Ф. Сергей Кириенко. Он сообщил, что количество участников с каждым годом увеличивается. Всего из регионов ЦФО в этом году было получено больше 220 тысяч заявок, а в полуфинал прошли более 900 человек.
 
- Здесь — лучшие. Проигравших в этом проекте не существует, вы уже сделали важный шаг в развитии. Также из 100 конкурсантов прошлого года более 80 получили высокие назначения, — подчеркнул Сергей Кириенко.
 
В этом году на конкурсе Тульскую область представляли 13 человек, в полуфинал прошли 9. От имени губернатора Алексея Дюмина первый заместитель главы региона — председатель правительства Т. О. Валерий Шерин поздравил туляков с выходом в полуфинал конкурса и лично пообщался с каждым полуфиналистом.
 
- Я всем вам желаю успеха. У каждого из вас есть своя история — и профессиональная, и личная, а также колоссальный опыт. В прошлом году семь человек от Тульской области вышли в полуфинал, но в финал не прошли. Надо эту тенденцию переломить, — цитирует Валерия Шерина пресс-служба правительства Тульской области.
 

В этом году на полуфинальный этап пригласили 947 конкурсантов. Как и год назад, в Москве пройдут два полуфинала. В первом примут участие 477 участников из Москвы, Московской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Смоленской, Орловской, Курской, Калужской и Тамбовской областей, а также 4 гостя из Беларуси, Казахстана и Украины.
 
16 и 17 февраля конкурсанты будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 18 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. В 2019 году очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в Сочи в марте.
 
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Р. Ф. Владимира Путина и организован АНО «Россия — страна возможностей». Его цель — выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации.
 

В конкурсе 2017/2018 приняли участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет, и участники до 35 лет с опытом работы на руководящей должности от 2 лет.
 
Победители получат сертификат на повышение квалификации на сумму 1 млн руб.; возможность получить наставника из числа ведущих управленцев страны; возможность войти в число слушателей Программы развития кадрового управленческого резерва и рекомендации от ведущих HR-экспертов для саморазвития.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:52 0
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