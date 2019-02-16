В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва

Соревнования «Лыжня Веденина» проводятся в поселке Дубна с 1989 года.

Традиционные соревнования на призы чемпиона Олимпийских игр и мира, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Тульской области Вячеслава Петровича Веденина прошли в «Физкультурно-оздоровительном центре «Дубна».

В соревнованиях были предусмотрены различные дистанции – как для самых юных, так и для опытных лыжников.

Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Для участников и гостей гонки были подготовлены зрелищное соревнование, концертная программа и вкусные угощения.