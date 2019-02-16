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В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва

В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж

Соревнования «Лыжня Веденина» проводятся в поселке Дубна с 1989 года.

Традиционные соревнования на призы чемпиона Олимпийских игр и мира, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Тульской области Вячеслава Петровича Веденина прошли в «Физкультурно-оздоровительном центре «Дубна».
 
В соревнованиях были предусмотрены различные дистанции – как для самых юных, так и для опытных лыжников.
 
Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
 
Для участников и гостей гонки были подготовлены зрелищное соревнование, концертная программа и вкусные угощения.
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В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 1
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 2
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 3
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 4
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 5
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 6
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 7
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 8
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 9
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 10
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 11
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 12
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 13
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 14
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 15
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 16
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 17
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 18
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 19
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 20
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 21
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 22
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 23
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 24
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 25
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 26
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 27
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 28
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 29
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 30
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 31
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 32
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 33
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 34
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 35
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 36
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 37
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 38
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 39
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 40
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 41
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 42
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 43
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 44
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 45
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 46
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 47
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 48
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2019»: фоторепортаж, Фото: 49
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:45 +2
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