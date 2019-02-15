новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники Росгвардии провели спортивный турнир
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле сотрудники Росгвардии провели спортивный турнир

Соревнования были приурочены к наступающему Дню защитника Отечества.

В Управлении Росгвардии по Тульской области на базе ОМОН состоялись соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие бойцы СОБР и ОМОН, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, спортсмены вневедомственной охраны и личный состав Управления Росгвардии по Тульской области.

Росгвардейцы состязались в гиревом спорте, силовом двоеборье, эстафете, перетягивании каната и армрестлинге. В личном первенстве сильнейшим тяжелоатлетом стал офицер СОБР Управления Росгвардии по Тульской области Александр А., который выполнил 50 повторений.

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда СОБР завоевала золото и кубок турнира, второе место досталось коллективу ОМОН, замкнули тройку призеров представители УВО по Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
соревнованияспортивный турнирспецназовцыОМОН и СОБРУправления Росгвардии по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут ужесточить наказания за нарушение ПДД
В России могут ужесточить наказания за нарушение ПДД
На выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения
На выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.