В Туле сотрудники Росгвардии провели спортивный турнир

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Соревнования были приурочены к наступающему Дню защитника Отечества.

В Управлении Росгвардии по Тульской области на базе ОМОН состоялись соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие бойцы СОБР и ОМОН, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, спортсмены вневедомственной охраны и личный состав Управления Росгвардии по Тульской области.

Росгвардейцы состязались в гиревом спорте, силовом двоеборье, эстафете, перетягивании каната и армрестлинге. В личном первенстве сильнейшим тяжелоатлетом стал офицер СОБР Управления Росгвардии по Тульской области Александр А., который выполнил 50 повторений.

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда СОБР завоевала золото и кубок турнира, второе место досталось коллективу ОМОН, замкнули тройку призеров представители УВО по Тульской области.