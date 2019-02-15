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В России могут ужесточить наказания за нарушение ПДД

В России могут ужесточить наказания за нарушение ПДД

Минтранс и МВД поддержали внесение соответствующих поправок в законодательство.

Федеральные министерства отреагировали на поручение вице-премьера Максима Акимова представить поправки в статьи КоАП, предусматривающие наказания за нарушение ПДД.

Как пишет «РБК», основное предложение – ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Сейчас штраф за такое нарушение не предусмотрен.

Представители МВД сообщили, что внести соответствующую поправку ведомство предлагает ещё с 2015 года. Правда, речь идёт о нарушениях, совершенных в населённых пунктах. Минтранс считает, что за незначительное превышение скорости следует штрафовать на 500 рублей.

Ещё одно предложение – ужесточить наказание для водителей, которые ездят с нечитаемыми номерами. Таких нарушителей могут лишить возможности оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:36 +1
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