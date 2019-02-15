На выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения

На заседании председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова напомнила о важности внедрения видеонаблюдения не только на федеральных, но и на региональных выборах.

«Будет хорошо, если федеральное законодательство станет содержать требование обязательного наличия видеонаблюдения на региональных выборах. Избирательная система России в последние годы внедряет инновации, позволяющие максимально исключить человеческий фактор при организации процесса голосования и при подсчете голосов, повышающие доверие граждан к результатам выборов: КОИБы, технология QR-кодирования на протоколах УИК об итогах голосования, возможности «Мобильного избирателя». Обязательное видеонаблюдение на участках – это шаг в том же направлении», – отметил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

На ближайших региональных выборах – выборах депутатов Тульской областной Думы VII созыва в сентябре текущего года – будет задействована система видеонаблюдения. Необходимые для этого средства были заложены в региональный бюджет.

Видеонаблюдение особенно важно, когда происходят внештатные ситуации на избирательных участках и необходимо установить детали происшедшего.

На заседании ЦИК России обсуждалась ситуация в Приморье. Там во время проведения второго тура выборов губернатора в ТИКе Советского района Владивостока результаты голосования так и не были подведены из-за вторжения группы лиц в помещение участка в ночь подведения итогов. Группа МЧС, которая приехала на место, объявила чрезвычайную ситуацию. Некоторое время избирательная документация и элемент ГАС «Выборы» оставались в помещении вне контроля.

«Фамилии некоторых людей, которые были в эту ночь на территории избирательной комиссии, известны», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. ЦИК обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила: «Все материалы передали в правоохранительные органы. Мы заинтересованы, чтобы виновные были выявлены и наказаны».

Использование системы видеонаблюдения на региональных выборах позволит зафиксировать весь ход голосования и подведения итогов, а также предупредит возможные нарушения.