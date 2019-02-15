Погода в Туле 16 февраля: облачность, мокрый снег и ветер

Синоптики обещают до +2 градусов и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -2 до -7, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.