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Как лечат юных пациентов в онкогематологическом отделении Тульской детской областной клинической больницы
Фото Алексея Пирязева.

Как лечат юных пациентов в онкогематологическом отделении Тульской детской областной клинической больницы

Здесь маленькие пациенты живут по несколько месяцев, и 80% из них навсегда выздоравливают благодаря современным методам лечения.

Красочные стены с мультяшными персонажами, яркая мебель и приятный запах готовящейся еды – именно так, по-уютному, выглядит отделение онкологии, гематологии и химиотерапии в Тульской детской областной клинической больнице.

В этих стенах дети и родители проводят по несколько месяцев. Полный курс выздоровления занимает около двух лет, полгода из которых длится интенсивное лечение. Во время него ребята находятся под постоянным контролем врачей в стационаре, поэтому небольшое отделение на такой внушительный срок заменяет им дом.

Здесь для детей оборудованы игровая, столовая и учебный класс, чтобы пациенты не отставали от школьной программы. 

Пациентов в отделении всего 20, у одной половины из них – незлокачественные заболевания крови, такие как анемия, гемофилия, геморрагические диатезы, у другой – злокачественные: острые лейкозы, лимфомы и солидные опухоли внутренних органов.

И те и другие в большинстве случаев поддаются лечению. Процент выздоровления у детей в Тульской областной больнице больше 80%. Всё потому, что лечение юного организма пока не осложнено сопутствующими заболеваниями, а опухолевые клетки из-за своего строения гораздо лучше поддаются лечению.

Большую роль в выздоровлении играет постоянное внедрение новых технологий. Лечение в Тульской областной клинической больнице проводится в тесном сотрудничестве с федеральными клиниками: Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Национальным медицинским исследовательским центром им. Блохина и т.д.

Врач-гематолог Татьяна Пашко:

Татьяна Пашко

– Мы постоянно внедряем новые методы лечения, они заключаются в оптимизации новых протоколов химиотерапии. Эти протоколы создают специалисты в федеральных клиниках, они постоянно совершенствуют схему с учетом её эффективности.

Внедрить протокол в клинике непросто: необходимо подобрать дозу препарата, оптимизировать сопроводительную терапию, усилить лабораторный мониторинг. Это большая работа, которой и занимаются специалисты нашего отделения.

Совсем скоро отделение онкологии, гематологии и химиотерапии переберется в улучшенный изоляционно-диагностический корпус, который строится сейчас на территории больницы. Условия пребывания детей станут более комфортными.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Тульской детской областной клинической больницы Ольга Медведева:

Ольга Медведева

– В новом здании будут соблюдены все современные требования к организации таких специфических отделений. Там маленькие пациенты будут размещены с родителями в одно-двухместных палатах, устроенных по семейному типу, с климат-контролем и со специальной внутренней отделкой, автономной вентиляцией. В каждой палате предусмотрен отдельный душ и туалет. Всё это позволит обеспечить наибольшую стерильность палат, что очень важно для детей, проходящих курс химиотерапии. 

Также, поскольку эти дети на долгое время оторваны от семьи, своих сверстников и школы, тульская клиника приступает к реализации проекта «УчимЗнаем». Он направлен на то, чтобы создать в отделении онкогематологии школу, в которой дети смогут обучаться по школьной программе и даже получить аттестат, если это необходимо.

Преподавать детям будут педагоги из тульского ЦО №3. Сейчас они проходят специальное обучение для работы в отделении. Предполагается, что учебная программа будет адаптирована индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести заболевания и психологических особенностей.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:13 +5
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