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На «Лыжне России – 2019» туляки болели за участников, забыв про смартфоны
Фото из архива Myslo.

На «Лыжне России – 2019» туляки болели за участников, забыв про смартфоны

Tele2 проанализировала активность абонентов в Ясной Поляне, где 9 февраля проходили массовые лыжные соревнования.

В сети было зарегистрировано в 1,5 раза больше клиентов, чем в обычный день. А зрелищность спортивного забега стала причиной того, что несколько часов зрители практически не пользовались мобильной связью и интернетом.

Мероприятие открыли состязания мужчин и женщин на дистанции — 1 и 5 км.

В это время на площадке «Лыжни России – 2019» количество звонков в сети Tele2 увеличилось на 20% по сравнению со средними значениями.

Во второй половине выступлений, когда проходил массовый лыжный забег, тульские абоненты Tele2 снизили голосовую и интернет-активность.

Но уже к концу состязаний объем скачанного дата-трафика в сети резко вырос, на треть превысив средние показатели. Причем, клиенты чаще всего пользовались соцсетями и мессенджерами.

Максим Балышев, технический директор макрорегиона «Центр» Tele2:

– По данным нашей статистики можно оценить и накал соревнований. Думаю, в начале мероприятия туляки совершали много звонков, чтобы найти друг друга на площадке и поделиться близкими результатами первых забегов. А в середине мероприятия посетители следили за состязаниями, затаив дыхание, и, вероятно, отложили смартфоны. В этом году борьба за лидерство была крайне острой. В конце мероприятия участники по понятным причинам выкладывали фото с мероприятия в соцсети и мессенджеры. Рад отметить, что наша сеть прекрасно справилась с нагрузками даже в пик активности клиентов.


Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 развернуто в большинстве населенных пунктов Тульской области. При этом оператор продолжает развитие сети. На 2019 год запланировано масштабное строительство базовых станций в селах и поселках региона.

 

«Лыжня России» — это ежегодная всероссийская лыжная гонка на дистанциях от 5 до 50 километров. В ней принимают участие как любители, так и профессиональные лыжники.

сегодня, в 09:38 0
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Tele2 проанализировала активность абонентов в Ясной Поляне

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