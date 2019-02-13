новости
новости
Регистрация
Тульские социальные предприниматели смогут получить миллионные займы

Тульские социальные предприниматели смогут получить миллионные займы

До 1 марта проводится приём заявок на участие в профильном конкурсе.

Фонд «Наше будущее» до 1 марта проводит приём заявок для участия в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2019». Победители конкурса получат беспроцентные займы в размере от 2 до 40 млн рублей с возможностью отсрочки платежей. 

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующее проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные проблемы.

Поддержанные Фондом предпринимали возрождают старинные производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых людей, открывают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов.

За 11 лет существования Фонд обеспечил финансовой поддержкой 234 проекта из 56 регионов России. Общая сумма выплат – более 600 млн рублей. 

Подробные условия конкурса можно узнать здесь, а также по телефону: 8(800)333-68-78 и по е-mail: konkurs@nb-fund.ru.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс для предпринимателейсоциальное предпринимательствозаймы для предпринимателейподдержка предпринимателей
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куда жаловаться на ямы на дорогах Тулы?
Куда жаловаться на ямы на дорогах Тулы?
В Туле отметили юбилей лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии
В Туле отметили юбилей лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.