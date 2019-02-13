Тульские социальные предприниматели смогут получить миллионные займы

До 1 марта проводится приём заявок на участие в профильном конкурсе.

Фонд «Наше будущее» до 1 марта проводит приём заявок для участия в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2019». Победители конкурса получат беспроцентные займы в размере от 2 до 40 млн рублей с возможностью отсрочки платежей.

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующее проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные проблемы.

Поддержанные Фондом предпринимали возрождают старинные производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых людей, открывают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов.

За 11 лет существования Фонд обеспечил финансовой поддержкой 234 проекта из 56 регионов России. Общая сумма выплат – более 600 млн рублей.