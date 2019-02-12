В Тульской области выработают комплекс мер для обеспечения безопасности при перевозке детей

12 февраля по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание по обеспечению безопасности при перевозке детей.

Сергей Егоров напомнил, что 3 февраля в Калужской области в результате аварии погибли семь человек, в том числе трое детей. Почти все пассажиры, находившиеся в автобусе, получили травмы различной степени тяжести. 17 детей госпитализированы.

Уже сейчас известно, что перевозка детей осуществлялась без соблюдения требований безопасности. Автобус был выпущен 30 лет назад. По закону перевозить группы детей можно лишь автобусами, которые эксплуатируются не более 10 лет. Заявку в ГИБДД организаторы поездки не направляли, контролирующие органы не знали о предстоящей поездке.

– Напоминаю о необходимости информировать всех лиц, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, об их обязанности соблюдать установленные требования, а в случае невозможности их исполнения – отказаться от таких поездок. В каждой школе, в каждом Доме культуры, спортивном клубе должны знать, куда, когда и на чем едут дети, кто будет их сопровождать. Информацией об этом должны владеть профильные министерства и ведомства, контролирующие органы, – отметил Сергей Егоров.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, необходимо установить ответственность за пренебрежение установленными требованиями.

Сейчас лицензирование транспорта для перевозки детей требуется только при осуществлении регулярных маршрутов.

Но с 1 марта вступят в силу поправки к закону об обязательной лицензии для всего пассажирского транспорта, включая школьные автобусы.

С этого момента перевозка пассажиров автобусами без соответствующих лицензий будет запрещена.

Врио начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов сообщил, что в 2018 году дети стали участниками каждого десятого ДТП, а в качестве пассажиров – каждого четырнадцатого. В прошлом году в подразделения ГИБДД Тульской области поступило 7,5 тыс. уведомлений об организованных перевозках групп детей, из которых 90 не соответствовали установленным требованиям или были поданы с нарушением установленного срока.

Поднимался и вопрос безопасности при перевозке детей личным транспортом.

По итогам сегодняшнего совещания будет выработан комплекс мер по обеспечению безопасности при перевозке детей. Этот вопрос стоит на особом контроле губернатора.