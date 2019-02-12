Руководство контактного зоопарка в тульском ТЦ назвало видео с тигренком провокацией

Кадр из видео. Фото Дмитрия Дзюбина.

Публикация видео о грубом обращении с тигренком в контактном зоопарке, который арендует территорию в тульском ТЦ «Рио», вызвала большой общественный резонанс.

Прокуратура района начала проверку (результатов пока нет), люди пишут гневные комментарии в социальных сетях и на нашем портале. Тульские зоозащитники сегодня также побывали на выставке, чтобы пообщаться с ее руководством и сотрудниками.

Куратор выставки Андрей Иванов к визиту отнесся негативно, но на заданные вопросы ответить все же попытался.

– С тигренком обращаются нормально, вы считаете? Это жестокая дрессура.

– Да, никакой жестокой дрессуры нет. Цепочка нужна для безопасности посетителей. А стулом зверя всего лишь пытались «заинтересовать», чтобы тигрица посмотрела в камеру. Вы все неправильно понимаете.

– Сколько людей обеспечивают безопасность посетителей выставки?

– Получается, три человека. Я, дрессировщик и фотограф.

– У тигра угнетенный вид. Животное под транквилизаторами?

– Нет, никаких препаратов нет. Просто тигры – очень ленивые животные, им нужно спать 20 часов в сутки...

– А этот тигр спит столько, сколько ему нужно?

– Он спит ночью в своей клетке.

– Что вы скажете об этом видео, которое сейчас активно распространяется в социальных сетях?

– Это провокация. Девушка специально пришла сюда и просила тормошить тигра для фото. Я считаю, завелся провокатор!

Документов о выставке, ветеринарных справок и бумаг о том, что на выставке работают люди, которым разрешено работать с хищниками, куратор не предоставил: мол, все бумаги в бухгалтерии. С условиями, в которых содержится тигр, общественников также не ознакомили.

Зоозащитница Ксения Солтер:

Ксения Солтер - Мне так и не удалось увидеть тигренка. Меня не пустили даже по билету. Несмотря на то, что эти люди говорят, что умеют обращаться с животными, мне кажется, они не обладают специальными знаниями для этого и делают все, как умеют... Закон о запрете таких контактных зоопарков вступит в силу лишь в 2020 году. А до этого времени остается надеяться только на совесть руководства этих зоопарков и общественность, которая создает резонанс по таким случаям. В соответствии со ст. 245 УК РФ, животные признаются чувствующими, способными испытывать страдания. Так и нужно к ним относиться.

Напомним, видео из контактного зоопарка в соцсетях обнародовала тулячка Анастасия Лактина.

Материал о контактном зоопарке можно посмотреть здесь. Пояснения к новому закону о защите животных – здесь.