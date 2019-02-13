Весной в Туле ограничат движение тяжеловесных транспортных средств
В апреле — мае 2019 года на территории Тулы на автодорогах общего пользования местного значения будет действовать весеннее ограничение движения транспорта.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предохранения автомобильных дорог от разрушения в весенний период, в соответствии с Федеральным законом
Движение транспортных средств с превышением установленных осевых нагрузок будет возможно на основании выдаваемых уполномоченным органом специальных разрешений, при условии возмещения вреда дорожному покрытию. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 567, тел. 30-72-26.
На въездах в муниципальное образование город Тула будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках: трасса М2 при подходе к Туле, КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе), Новомосковское шоссе, Епифанское шоссе, Одоевское шоссе, Алексинское шоссе и др. В указанный период на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.
Объезд улично-дорожной сети города Тулы транспортными средствами, превышающими установленную допустимую осевую нагрузку на ось транспортного средства (4 т/ось), осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.