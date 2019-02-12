Как неравнодушные туляки спасали сбитую машиной собаку

Несчастное животное не выжило бы, если бы не добрые люди.

Тулячка Ольга Сергеевна делится с читателями Myslo историей чудесного спасения ее собаки — дворняжки Киры.

– Мы живем в частном доме с дочерью Лесей и внуком Артёмом. У нас две собаки — алабая взяли в «Любимце», а дворняжку Киру подобрали маленьким щенком. Кира очень привязана к моей дочери, а когда появился Тёма, она стала буквально охранять его. Кира везде за ними увязывалась, перепрыгивала через забор и вперед, за ними!

В конце декабря случилось несчастье. Собака проводила хозяев до автобуса, но домой не вернулась.

– Прошло несколько дней, мы беспокоились. Позже узнали, что наша Кира попала под «Газель» на ул. Чаплыгина. Водитель не остановился и просто поехал дальше, — говорит женщина.

Сбитая машиной собака проползла несколько метров, но силы ее покинули. Бедняжка скулила и плакала. Несчастное животное увидела волонтер Яна Демина и написала в соцсетях крик о помощи.

– На это откликнулся Алексей Колесников, администратор группы «ВКонтакте» «Алабай хелп». На своей машине он отвез нашу собачку Киру волонтеру Ане Шмелевой. К ней приехала Юлия Гурова, частный ветврач.

У Киры оказалась тяжелая травма — перелом позвоночника с разрывом спинного мозга. Последствия серьезные: задние лапы у собаки двигаться не будут.

Волонтеры через соцсети разыскали хозяев животного. Ольга Сергеевна примчалась за своей любимицей.

– Юля Гурова помогла нам выходить Киру и до сегодняшнего дня оказывает ей помощь совершенно бесплатно. Не бросала нас в трудную минуту и давала рекомендации по телефону ветврач Ольга Арнаутова, у которой когда-то тоже была такая же трагедия с собачкой, — говорит Ольга Сергеевна.



Так Кира выглядит сейчас.

Сейчас позвоночник у Киры зажил. На задних лапах она, конечно, не ходит, но уже уверенно сидит. Приспособилась ползать по дому. Провожает хозяев до дверей.

– Всему, что происходило, я просто удивлялась! Это было настоящее чудо. Неужели на земле остались такие добрые люди? Я в это не верила, но, оказывается, они есть, и их много. Хочу выразить всем, кто помогал нам, слова благодарности! — говорит Ольга Сергеевна.

К лету Кире обещают сделать коляску в помощь неработающим задним лапам, чтобы она смогла бегать по саду.