В Туле в контактном зоопарке издеваются над тигренком: видео

«Заплатив 250 рублей, вы получаете фотографию с тигром, вжатым в пол», – написала в соцсетях одна из посетителей зоопарка.

Жуткое видео из контактного зоопарка, который недавно приехал в ТЦ «Рио», опубликовала в своем инстаграме Анастасия Лактина.

- Контактный зоопарк. Части закона про контактные зоопарки вступят в силу только в 2020 году, а пока из полуживых безропотных зверушек выжимают последнее ещё теплящееся в них живое, — пишет девушка. — Пока я там находилась, а выдержала я всего минут десять, в горле стоял ком и хотелось рыдать.

Заплатив 250 рублей, вы получаете фотографию с тигром, вжатым в пол.

Сотрудники этого ада замахиваются на него кулаками, бьют по морде, бросаются на него со стулом и воплями, ежесекундно дергают его за цепь на шее, чтобы он смотрел в кадр. Дети и их родители в восторге. На видео, возможно, кто-то увидит самый обычный процесс взаимодействия человека и животного, и можно сказать, что любую сцену можно вырвать из контекста и переврать, но, при личной встрече с этим печальным зрелищем вы понимаете, что это притравочная станция, только натравливают там дикого зверя под названием «человек».

Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру и УМВД.

Тульский эколог, общественный деятель и автор блога «Экодневник» на Myslo Екатерина Олейник:

Екатерина Олейник - Контактные зоопарки запрещены в не отведенных для этого местах, например, в торговых центрах. Многие знают, что недавно в ТЦ «РИО» открылась выставка-зоопарк. Несмотря на то, что в афише не указано, что это контактный зоопарк, руководство не скрывает, что можно трогать животных (вот скриншот записи администратора зоопарка):

Напомним, в конце прошлого года Госдума наконец приняла закон о защите животных в России. Впервые в России на законодательном уровне признано: животные не только чувствуют боль, они «существа, способные испытывать эмоции и физические страдания».

Достаточно большая часть закона посвящена использованию питомцев в культурно-зрелищных мероприятиях. Под этим подразумеваются формы деятельности человека, в которых используются животные: зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, выставки, спортивные соревнования, производство рекламы, фильмов, фото- и видеопродукции, телепередач, а также демонстрации животных (в том числе продажа). Закон запрещает проведение таких мероприятий, если для животного не созданы условия, отвечающие санитарным нормам, а также если у него отсутствует укрытие для отдыха, в которое нет доступа посетителям.

Работа передвижных контактных зоопарков оказалась под вопросом.

В законе нет четкой формулировки, что контактные зоопарки теперь под запретом, хотя авторы законопроекта уверяют, что фразу «осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается» стоит понимать именно так.