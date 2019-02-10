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Как не стать жертвой мошенников при переходе на цифровое ТВ

Как не стать жертвой мошенников при переходе на цифровое ТВ

Управление МВД по Тульской области просит граждан быть бдительными при обращении специалистов, предлагающих услуги цифрового телевидения.

УМВД России по Тульской области напоминает, что 11 февраля 2019 года наш регион переходит на цифровое телевидение. В настоящее время в каждом районе организована работа по информированию жителей об особенностях перехода на цифру.

В администрациях муниципальных образований созданы рабочие группы, в которые вошли сотрудники администраций, поселений, прошедшие обучение навыкам настройки телевизионного вещания и готовые помочь всем желающим. Полицейские просят граждан быть внимательными, потому что под видом помощников по установке оборудования могут скрываться мошенники.

Особое внимание нужно обращать на внешний вид технического волонтёра.

  • Технический волонтёр, помогающий в приобретении и установке оборудования, должен иметь удостоверение особого образца.
  • Запомните внешний вид удостоверения технического волонтёра. Любое отличие может означать, что перед вами мошенник.

  • Средняя стоимость цифровой приставки и дециметровой антенны для цифрового вещания при помощи телевизора — 1−2 тысячи рублей.
  • Стоимость спутникового комплекта для приема цифрового сигнала 4 500 рублей + стоимость установки. Услуги предоставляет оператор спутниковой связи «НТВ ПЛЮС».

Технические волонтёры не могут предлагать оборудование по более высоким ценам. Если вам рекомендуют приобрести технику, стоимость которой явно выше, возможно, это мошенники.

Кроме того, УМВД России по Тульской области рекомендует помнить следующие правила.

  • Нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
  • Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает.
  • До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь — это совершенно нормально!
  • Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее.
  • Если вам сообщают о поломке и предлагают приобрести что-либо для её устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!
ОЧЕНЬ ВАЖНО

Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.

Полиция России просит вас обратить внимание ещё на ряд рекомендаций:

  • Познакомьтесь и дружите с соседями. Они всегда могут прийти на выручку.
  • Запишите все необходимые номера телефонов. Не стесняйтесь звонить по инстанциям.
  • Если у вас есть подозрение, что перед вами мошенник, необходимо незамедлительно сообщить в полицию.

Горячая линия для справок по техническим вопросам – 8 800 220 20 02 (круглосуточно, бесплатно).

 

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