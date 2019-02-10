Как не стать жертвой мошенников при переходе на цифровое ТВ

Управление МВД по Тульской области просит граждан быть бдительными при обращении специалистов, предлагающих услуги цифрового телевидения.

УМВД России по Тульской области напоминает, что 11 февраля 2019 года наш регион переходит на цифровое телевидение. В настоящее время в каждом районе организована работа по информированию жителей об особенностях перехода на цифру.

В администрациях муниципальных образований созданы рабочие группы, в которые вошли сотрудники администраций, поселений, прошедшие обучение навыкам настройки телевизионного вещания и готовые помочь всем желающим. Полицейские просят граждан быть внимательными, потому что под видом помощников по установке оборудования могут скрываться мошенники.