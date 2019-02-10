В Туле упавшая глыба льда чуть не покалечила ребенка: прокуратура возбудила дело

Административные дела возбуждены в отношении гендиректора «УК Восход» и в отношении ООО «УК Восход».

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по публикации на Myslo «На улице Аносова в Туле упавшая с крыши глыба льда чуть не покалечила ребенка».

Выяснилось, что УК "Восход", осуществляющая управление указанным многоквартирным домом, требования жилищного законодательства исполняет ненадлежащим образом: крыша дома не очищена от снега.

По результатам проверки прокуратура района вынесла два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) в отношении генерального директора ООО «УК Восход» и в отношении ООО «УК Восход».

Ттакже в организацию внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Материалы административных дел направлены в государственную жилищную инспекцию Тульской области для рассмотрения.