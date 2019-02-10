«Тулица» обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы

Фото пресс-службы команды

9 феврал, в манеже тульского стадиона «Арсенал» состоялся первый матч 12 тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

«Тулица» принимала «Самрау-УГНТУ» из Уфы. Напомним, что после 11 туров обе команды имели равное количество побед и делили 4 и 5 места в турнирной таблице, а потому игра была принципиальной для обеих соперников.

Поединок получился напряженным и зрелищным. В первой партии команды шли на равных практически все время, однако ближе к концу сета «Тулице» удалось сделать небольшой запас очков и завоевать победу — 25:20. Во втором сете уфимская команда умело воспользовалась несколькими ошибками наших волейболисток, повела в счете и выиграла партию — 25:21. Третий сет без преувеличения оказался самым зрелищным и «валидольным”. «Качели» в счете привели к тай-брейку. В котором обеим командам пришлось изрядно «попотеть», чтобы выявить победителя. «Тулица» благодаря своему упорству выиграла эту партию со счетом 29:27.

В четвертом сете, поймав свою игру, наша команда уверенно переиграла соперниц — 25:16. Итоговый счет матча 3:1 в пользу «Тулицы» и такая важная победа записана в актив нашей команды.