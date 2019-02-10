новости
новости
Регистрация
«Тулица» обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы
Фото пресс-службы команды

«Тулица» обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы

9 феврал, в манеже тульского стадиона «Арсенал» состоялся первый матч 12 тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

«Тулица» принимала «Самрау-УГНТУ» из Уфы. Напомним, что после 11 туров обе команды имели равное количество побед и делили 4 и 5 места в турнирной таблице, а потому игра была принципиальной для обеих соперников.

Поединок получился напряженным и зрелищным. В первой партии команды шли на равных практически все время, однако ближе к концу сета «Тулице» удалось сделать небольшой запас очков и завоевать победу — 25:20. Во втором сете уфимская команда умело воспользовалась несколькими ошибками наших волейболисток, повела в счете и выиграла партию — 25:21. Третий сет без преувеличения оказался самым зрелищным и «валидольным”. «Качели» в счете привели к тай-брейку. В котором обеим командам пришлось изрядно «попотеть», чтобы выявить победителя. «Тулица» благодаря своему упорству выиграла эту партию со счетом 29:27.

В четвертом сете, поймав свою игру, наша команда уверенно переиграла соперниц — 25:16. Итоговый счет матча 3:1 в пользу «Тулицы» и такая важная победа записана в актив нашей команды.

сегодня, в 15:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
волейбольный клуб Тулица
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле упавшая глыба льда чуть не покалечила ребенка: прокуратура возбудила дело
В Туле упавшая глыба льда чуть не покалечила ребенка: прокуратура возбудила дело
«Большой тур» на Куликовом поле: хаски, лыжи и гонки на собачьих упряжках
«Большой тур» на Куликовом поле: хаски, лыжи и гонки на собачьих упряжках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.