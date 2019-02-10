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Тульскому минздраву выделили 1,8 миллиарда рублей

Тульскому минздраву выделили 1,8 миллиарда рублей

Подписано постановление о субсидиях на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.

Всего на эти цели из федеральной казны выделяется 70,71 млрд рублей.

В 2019 году, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, Тульская область получит 1 005 988,4 рублей, в 2020 году — 767 500 рублей.

Объекты, на которые предполагается потратить указанные суммы:

  • «Тульская детская областная клиническая больница» — на строительство изоляционно-диагностического корпуса, лаборатории микробиологических исследований, специализированного палатно-боксированного корпуса.
  • «Тульский областной перинатальный центр» — на строительство нового корпуса.
сегодня, в 17:05 −1
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