Некоммерческие организации Тульской области могут получить субсидии по «доступной среде»

В Тульской области начался конкурсный отбор планов некоммерческих организаций по формированию доступной среды жизнедеятельности в регионе. Победитель получит субсидию на реализацию мероприятий данного плана. О конкурсном отборе проектов сообщает министерство труда и соцзащиты региона.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

Заявки принимаются с 25 февраля по 26 марта 2019 года по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, 29, каб. 213.

Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией — с 27 марта по 14 мая 2019 года.