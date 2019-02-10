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Некоммерческие организации Тульской области могут получить субсидии по «доступной среде»

Некоммерческие организации Тульской области могут получить субсидии по «доступной среде»

Общий объем распределяемых субсидий — 2 210 000 рублей.

В Тульской области начался конкурсный отбор планов некоммерческих организаций по формированию доступной среды жизнедеятельности в регионе. Победитель получит субсидию на реализацию мероприятий данного плана. О конкурсном отборе проектов сообщает министерство труда и соцзащиты региона.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

Заявки принимаются с 25 февраля по 26 марта 2019 года по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, 29, каб. 213.

Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией — с 27 марта по 14 мая 2019 года.

сегодня, в 18:58 0
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