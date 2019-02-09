Тульская область присоединилась к флешмобу «Смотри Цифру»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

У главной сцены в Тульском кремле собрались около 300 человек.

9 февраля в семи регионах России состоялся флешмоб «Смотри Цифру», посвященный первой волне отключения аналогового телевидения. Массовые мероприятия прошли одновременно в Грозном, Магадане, Пензе, Рязани, Ульяновске, Ярославле и Туле.

Сегодня у главной сцены в Тульском кремле собрались около 300 волонтеров, чтобы еще раз проинформировать жителей о предстоящем переходе на цифровое эфирное вещание.

В руках у каждого была табличка с двухсторонней цветной печатью. В центре площади они выстроили масштабную прямоугольную фигуру, которая напоминала экран огромного телевизора. Подняв таблички над головой, волонтеры сначала сформировали общее изображение, демонстрирующее телевизионную испытательную таблицу.

А через несколько минут, перевернув картинку, ребята сложили символ цифрового вещания – фирменную бабочку РТРС с логотипами всех 20 каналов двух мультиплексов.

Гостей и участников мероприятия приветствовали директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов и телеведущая канала Алина Фурсенко. Они напомнили, что до момента, когда на территории Тульской области 20 основных телеканалов прекратят вещание в аналоговом формате, осталось ровно два дня.

Директор филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» Александр Шемякин сообщил, что организацией была проведена вся необходимая техническая работа, чтобы наш регион имел возможность транслировать цифровой сигнал.

Было отмечено, что сотрудники тульского ОРТПЦ не только настраивали техническое оборудование, но и помогали жителям его подключить.

Также к волонтерам обратилась председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Она поблагодарила ребят за проведение информационно-разъяснительной кампании. С октября прошлого года волонтеры рассказывали жителям о переходе на цифровое вещание. В том числе и в отдаленных населенных пунктах региона.

Напомним, что 11 февраля Тульская область полностью перейдет на цифровое ТВ.