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Погода в Туле на 10 февраля: небольшой снег и до -5 градусов

Погода в Туле на 10 февраля: небольшой снег и до -5 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -6 до -10, днём – от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

сегодня, в 09:00 +3
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