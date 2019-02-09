Погода в Туле на 10 февраля: небольшой снег и до -5 градусов

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -6 до -10, днём – от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.