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За год в Тульскую область инвестировали 140 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За год в Тульскую область инвестировали 140 млрд рублей

Об этом в ходе прямой линии рассказал глава минэкономразвития региона Григорий Лаврухин.

Министр ответил на вопросы жителей и рассказал об инвестиционных проектах, которые реализуются в Тульской области. По его словам, за прошлый год сумма привлеченных инвестиций составила порядка 140 млрд рублей, а рост консолидированного бюджета региона превысил 11%.

Одна из основных точек притяжения инвесторов – особая экономическая зона «Узловая», там уже зарегистрированы 11 резидентов. Запущены два производства, еще одно готовится к старту – компания «Арнест МеталлПак» будет производить жестяные баллоны с перспективой создания производства косметических изделий и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.

В проект планируется вложить более 560 млн рублей и создать 127 новых рабочих мест. 

На территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» уже зарегистрированы 4 резидента и планируется создать свыше 200 рабочих мест. В ближайшее время такой же статус получит Алексин. 

Напомним, на этой неделе в творческом индустриальном кластере «Октава» в рамках выездной сессии Корпорации малого и среднего предпринимательства прошла презентация инвестиционных проектов Тульской области. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +1
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