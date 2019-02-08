За год в Тульскую область инвестировали 140 млрд рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом в ходе прямой линии рассказал глава минэкономразвития региона Григорий Лаврухин.

Министр ответил на вопросы жителей и рассказал об инвестиционных проектах, которые реализуются в Тульской области. По его словам, за прошлый год сумма привлеченных инвестиций составила порядка 140 млрд рублей, а рост консолидированного бюджета региона превысил 11%.

Одна из основных точек притяжения инвесторов – особая экономическая зона «Узловая», там уже зарегистрированы 11 резидентов. Запущены два производства, еще одно готовится к старту – компания «Арнест МеталлПак» будет производить жестяные баллоны с перспективой создания производства косметических изделий и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.

В проект планируется вложить более 560 млн рублей и создать 127 новых рабочих мест.

На территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» уже зарегистрированы 4 резидента и планируется создать свыше 200 рабочих мест. В ближайшее время такой же статус получит Алексин.

Напомним, на этой неделе в творческом индустриальном кластере «Октава» в рамках выездной сессии Корпорации малого и среднего предпринимательства прошла презентация инвестиционных проектов Тульской области.