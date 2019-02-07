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В тульской «Октаве» презентовали новые инвестиционные проекты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульской «Октаве» презентовали новые инвестиционные проекты

Среди них – строительство предприятия по переработке зерна и завода по производству полимерных покрытий.

На площадке творческого индустриального кластера «Октава» в рамках выездной сессии Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) состоялась презентация инвестиционных проектов Тульской области. 

В ней приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и предприниматели региона. Алексей Дюмин рассказал, что с Корпорацией МСП регион активно сотрудничает с 2016 года – только в прошлом году три проекта получили финансовую поддержку на сумму более 300 млн рублей.

Александр Браверман отметил, что сегмент малого и среднего бизнеса в Тульской области развивается быстрыми темпами.

Объём кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП Тульской области составил 1,48 млрд рублей.

В этом году среди претендентов на получения кредитно-гарантийной поддержки – компания «ПромБиоТехнологии». Инновационное предприятие по глубокой переработке зерна и выпуску пищевых и кормовых ингредиентов находится в Ефремове. На ТОСЭР «Ефремов» в рамках Биотехнологического Кластера планируется строительство нового завода. В его основе – безотходные технологии, высокая степень автоматизации и технологичности производства.

Также был рассмотрен проект компании-резидента ОЭЗ «Узловая» – ООО «Инновационные промышленные покрытия», которая планирует построить современный заводской комплекс по разработке и производству полимерных покрытий промышленного и специального назначения для нужд промышленности и ТЭК. Продукция предприятия будет применяться в гражданском, инфраструктурном, дорожном строительстве и мостостроении.

Новый заводской комплекс будет отвечать самым высоким стандартам по экологии, автоматизации и технологичности производства, в состав комплекса также будет входить инновационная лаборатория.

Инвестиционные проекты также представили ООО «Энергомаш» (запуск производства оборудования), ООО «Аврора-Гринн» (строительство жилого комплекса «Молодежный» в Туле), ООО «Айс-Строй Тула» (Строительство многофункционального спортивного центра с ледовой ареной в Туле), ООО ПП «Мехмаш» и АО НПО «Плавский» (приобретение современного металлообрабатывающего оборудования).

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 0
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