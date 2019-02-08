11 февраля в Туле отключат светофоры

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

11 февраля с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).

11 февраля с 9.00 до 12.00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пузакова и Герцена.