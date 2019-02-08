Фото из архива Myslo.
11 февраля в Туле отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
11 февраля с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).
11 февраля с 9.00 до 12.00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пузакова и Герцена.
Другие статьи по темам
Место