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11 февраля в Туле отключат светофоры
Фото из архива Myslo.

11 февраля в Туле отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

11 февраля с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).

11 февраля  с 9.00 до 12.00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пузакова и Герцена.

сегодня, в 10:00 +1
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