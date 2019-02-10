По пути из Тулы в Московскую область пропала женщина

Последний раз ее видели 1 февраля.

В Тульской и Московской областях объявлен розыск Нины Михайловны Долговой, 69 лет. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Известно, что женщина 1 февраля 2019 года выехала из Тулы в город Дубну Московской области и пропала.



Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка.

Была одета в бежевую шапку, серый длинный пуховик (с отливом в бирюзу), черные штаны, коричневые сапоги войлочные.

При себе у Нины Михайловны был черный рюкзак.