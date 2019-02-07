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Тульские предприниматели смогут оформить льготный лизинг на оборудование

Тульские предприниматели смогут оформить льготный лизинг на оборудование

Представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам поддержки предпринимателей Тульской области.

Руководитель Дирекции по управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями Корпорации МСП Татьяна Гончарова рассказала о работе региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП – РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия).

Цель таких компаний – формирование новой ниши лизингового рынка для финансирования высокотехнологичного и инновационного промышленного, медицинского, сельскохозяйственного, спортивного и туристического оборудования.

Тульские предприниматели могут оформить лизинг на оборудование по льготным ставкам – 6% годовых для отечественных образцов оборудования и 8% годовых – для импортных.

Объем оказанной тульским предпринимателям лизинговой поддержки составил 9,5 млн рублей. На рассмотрении находятся ещё три проекта малых компаний для приобретения оборудования общей стоимостью 36,4 млн рублей. Ознакомиться с условиями программы лизинговой поддержки можно здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 0
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