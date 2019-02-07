Тульские предприниматели смогут оформить льготный лизинг на оборудование

Руководитель Дирекции по управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями Корпорации МСП Татьяна Гончарова рассказала о работе региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП – РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия).

Цель таких компаний – формирование новой ниши лизингового рынка для финансирования высокотехнологичного и инновационного промышленного, медицинского, сельскохозяйственного, спортивного и туристического оборудования.

Тульские предприниматели могут оформить лизинг на оборудование по льготным ставкам – 6% годовых для отечественных образцов оборудования и 8% годовых – для импортных.

Объем оказанной тульским предпринимателям лизинговой поддержки составил 9,5 млн рублей. На рассмотрении находятся ещё три проекта малых компаний для приобретения оборудования общей стоимостью 36,4 млн рублей. Ознакомиться с условиями программы лизинговой поддержки можно здесь.