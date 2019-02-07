В Ефремове ссора между посетителями кафе закончилась убийством

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 3 февраля четверо мужчин находились в кафе на Тульском шоссе. Позже они вышли на улицу, где между ними произошёл конфликт. 60-летний местный житель вместе с сыном избил потерпевшего, затем пенсионер достал нож и ударил мужчину в живот. Потерпевший скончался на месте.

Следователи и оперативники угрозыска раскрыли преступление по горячим следам, убийца задержан, ему предъявлено обвинение, проведена проверка показаний на месте. Обвиняемый заключён под стражу, расследование продолжается.