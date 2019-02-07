Более 3000 туляков примут участие в «Лыжне России-2019»

Фото из архива MySlo

В субботу, 9 февраля, в бывшем графском имении состоится массовая лыжная гонка. На старт выйдут более 3000 жителей Тульской области. В зависимости от возраста и уровня подготовки, лыжникам предстоит преодолеть различные дистанции – 0,5, 1, 3, 5 и 10 км. Лыжники стартуют в 9.00 от главных ворот усадьбы (напротив автостоянки).

В гонке планируют принять участие около 3000 человек из разных районов области. Подать заявку может любой желающий – это можно сделать на западной трибуне Тульского велотрека (стадион «Арсенал») с 9 до 17 часов, либо непосредственно перед стартом.

Для участия в «Лыжне России-2019» нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, справку от врача и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Каждый участник получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России-2019».