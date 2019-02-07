В Ясногорском районе судебные приставы закрыли пивной магазин

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Ясногорском районе судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении магазина «Пивмаркет», расположенного в поселке Ревякино.

Ранее там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не оборудована система вентиляции, отсутствуют моечные ванны, к раковинам не подведена горячая вода, уборочный инвентарь не промаркирован и хранится неправильно.

Всё это создаёт угрозу возникновения и распространения заболеваний и может негативно отразиться на жизни и здоровье граждан. Суд постановил на два месяца приостановить работу «Пивмаркета». За это время владелец магазина обязан устранить нарушения.

Приставы исполнили решение суда. Если в установленный срок нарушения не будут устранены, предпринимателя могут привлечь к административной или уголовной ответственности.