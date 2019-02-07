новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе судебные приставы закрыли пивной магазин
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Ясногорском районе судебные приставы закрыли пивной магазин

В заведении не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

В Ясногорском районе судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении магазина «Пивмаркет», расположенного в поселке Ревякино.

Ранее там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не оборудована система вентиляции, отсутствуют моечные ванны, к раковинам не подведена горячая вода, уборочный инвентарь не промаркирован и хранится неправильно.

Всё это создаёт угрозу возникновения и распространения заболеваний и может негативно отразиться на жизни и здоровье граждан. Суд постановил на два месяца приостановить работу «Пивмаркета». За это время владелец магазина обязан устранить нарушения.

Приставы исполнили решение суда. Если в установленный срок нарушения не будут устранены, предпринимателя могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:23 +4
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областиисполнение судебного решениязакрыли пивной магазинприостановление деятельностинарушение санитарных норм
Место
Тульская областьЯсногорский районпоселок Ревякино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 3000 туляков примут участие в «Лыжне России-2019»
Более 3000 туляков примут участие в «Лыжне России-2019»
Готовимся к ЕГЭ-2019 по видео: Рособрнадзор публикует серию роликов по подготовке к экзамену
Готовимся к ЕГЭ-2019 по видео: Рособрнадзор публикует серию роликов по подготовке к экзамену
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.