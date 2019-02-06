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Тульские судебные приставы за год выдворили более 400 нелегалов

Тульские судебные приставы за год выдворили более 400 нелегалов

Иностранцы нарушили режим пребывания в России.

В Тульской области в январе 2019 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворили 10 жителей ближнего зарубежья, нарушивших ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, в 2018 году 470 нелегалов, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины, Абхазии, Китая, Нигерии, Республики Конго, были препровождены судебными приставами по ОУПДС до пограничного контроля в аэропорту и отправлены на родину.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 0
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