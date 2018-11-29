Застрявший в Тульской области фанат из Конго вернется на родину 30 ноября

19-летний Самуэль, который застрял в России после чемпионата мира по футболу, наконец, вернется на родину. 30 ноября парень улетит в Конго. Об этом Myslo сообщили в УФССП России по Тульской области.

- Судебный пристав-исполнитель направил запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области для предоставления парню свидетельства на возвращение (СНВ) в Республику Конго.

На основании этого документа был куплен билет на самолет. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тульской области препроводят гражданина до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Как стало известно Myslo, рейс Самуэля вылетит из аэропорта «Домодедово» 30 ноября в 10 часов утра.

Напомним, 16 октября Заокский районный суд постановил выдворить иностранца из России. Выяснилось, что его виза истекла 25 июля. Также за нарушение режима пребывания в РФ Самуэль заплатит штраф 2000 рублей.

С октября 2018 года парень находился в Центре содержания иностранцев в Кимовске.

Подробно историю фаната из Конго Myslo писал здесь.