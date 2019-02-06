Какие гаражи на ул. Приупской в Туле не попадут под снос?

Эти гаражи не попадут под снос. Но их владельцы должны будут покрасить фасад в серый цвет, а надстройки – демонтировать. Фото автора и Алексея Пирязева.

Многие в январе нашли на своих гаражах объявления, сообщающие о необходимости явиться в местную администрацию и показать правоустанавливающие документы. Владельцы гаражей на пересечении улиц Приупской и Гайдара провели собрание. Myslo об этом писал здесь.

Вместе с главой теруправления Пролетарского округа Сергеем Шестаковым портал Myslo выяснил, какие строения снесут, а какие нужно лишь привести в порядок.

Снос незаконных гаражей — часть программы по приведению в порядок земельных участков, прилегающих к железнодорожным путям.



Протяженность территории, на которой предстоят работы, 9,8 км — от Демидовского путепровода до конца деревни Морозовка.

Началась работа с частного сектора напротив Пролетарской набережной. Тут были снесены незаконные постройки и выкорчеван кустарник. Не обошлось без открытий — в земле рабочие наткнулись на 16 труб, по которым в Упу стекали канализационные стоки из домов. Заросший кустарник закрывал их от посторонних глаз, и догадаться о том, что где-то тут сливают отходы жизнедеятельности, можно было только по характерному запаху, отлично ощущавшемуся в теплую погоду. Оставшиеся без «удобств» жители теперь могут оформить всё по закону: получить через администрацию Пролетарского округа разрешение на оборудование выгребной ямы на своем участке.

С другой стороны моста, также у частного сектора по Пролетарской набережной, проводятся аналогичные работы. Земля освобождается от незаконно проложенных канализационных труб, а также проеденных ржавчиной гаражей и кузовов фур. Были тут разбиты даже небольшие огородики. Но грядок не предполагается Градостроительным планом — земля будет приведена в надлежащий вид. Отложен до весны только демонтаж теплиц — они примерзли, и жители попросили подождать до оттепели, когда всё это можно будет разобрать.





Аналогичная ситуация ждет и владельцев домов, которые вышли за границы своих участков и прибавили к ним муниципальные земли вдоль улиц К. Маркса и Епифанской. Самовольно захваченные земли придется освободить, мусор и брошенные машины — убрать. Если земля в собственности, но покосился забор, то нужно будет привести его в порядок и покрасить в серый цвет. Малярные работы предстоит провести в том числе и тем, у кого забор в хорошем состоянии.

Под снос попадут не имеющие правоустанавливающих документов гаражи, расположенные в тупике улицы Епифанской. В ходе объезда можно было убедиться, что многие из них давно не используются. Ржавые короба находятся тут незаконно и явно создают не лучшее впечатление о городе у тех, кто проезжает или приезжает в Тулу по железной дороге с южного направления.

Коснется частичный снос и гаражей, расположенных в кооперативах, которые начинаются от Восточного обвода. В большинстве своем демонтаж затронет старые железные короба-гаражи, туалеты и другие конструкции, которые владельцы самовольно поставили непосредственно в полосе отвода железной дороги либо вне предусмотренной в советские годы линии гаражей. В большинстве своем они бесхозные, к некоторым даже нет подхода и уж тем более подъезда.

В ряде случаев путь к гаражам преграждает свалка. И мусор, и конструкции будут убраны.

Будет освобождена от незаконно установленных гаражей и территория у СНТ «Строитель». Там сейчас два ряда железных конструкций, брошенных на краю оврага. Со стороны железной дороги их подпирают огромные кучи хлама.





Останутся стоять на месте кирпичные гаражи. Однако их владельцы обязаны привести в порядок фасады — покрасить в серый цвет и демонтировать надстроенные вторые этажи, а также убраться на прилегающей территории. Всё это коснется не только тех, чьи гаражи видно со стороны железной дороги, но и тех, у кого они расположены вдоль автомобильной дороги на улице Приупской.

Сергей Шестаков - На гаражах размещены объявления о необходимости добровольно демонтировать строения или оформить на них документы до 1 апреля 2019 года. Для оформления в первую очередь необходимо получить земельный участок. Уточнить возможность его получения можно в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области. Владельцы всех гаражей получили уведомления о необходимости явиться в теруправление. Однако фактически под снос попадут порядка 250 на всем протяжении улицы Приупской.



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