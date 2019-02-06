77 туляков купили землю у чиновников-мошенников: Теперь суд изымает спорные участки

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Под угрозой лишения прав на земельные участки в Ленинском районе оказались 77 собственников. По многим искам уже вынесены решения об изъятии земли.

Иски к собственникам предъявило министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Основанием для разбирательства стало то, что земли были незаконно выведены из муниципальной собственности, а значит, был нанесен ущерб. И чтобы его компенсировать, земли необходимо вернуть.

Проблема в том, что многие из тех, кто оказался ответчиком по этим искам – добросовестные приобретатели, сделку проводили через риэлторов, регистрировали недвижимость в Росреестре, платили налоги. А теперь им придется отдать землю!

Антон Уваров – один из туляков, ставших заложником ситуации:

Антон Уваров – Купить земельный участок, чтобы построить на нем дом, мы с женой решили вскоре после свадьбы. Посчитали, что это будет оптимальным вложением подаренных на свадьбу денег. Выбор остановили на участке в селе Высокое. Сделали запрос по поводу обременения земли – все было в порядке, сделка не вызывала подозрений. Продавцом участка была гражданка Яхненко. Участок приобрели в 2014 году, размежевали, хотели было строиться, но тут ребенок родился, поэтому стройку отложили. А в 2016 году я получил повестку из Ленинского отдела полиции: меня вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу о выводе муниципальных земель в частную собственность. Вскоре на нашу землю наложили арест. Получилось, что я, являясь владельцем, должен ежегодно платить за землю налог, но распоряжаться ею я не могу, поскольку она арестована! В конце 2018 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области подало иск о возврате в муниципальную собственность моей земли. И 24 января 2019 года суд постановил вернуть землю государству. А кто же вернет мне деньги, потраченные на приобретение земли и налоги?

Антон Уваров уже подал апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. И даже если проиграет в Туле, намерен дойти до Верховного суда.

На фото Евгений Шатров.

Уваровы не одиноки в этом споре с региональным МИЗО за право обладания землями в Ленинском районе. Евгений Шатров приобрел землю в деревне Малевка в июле 2015 года. Покупку совершал через риэлтора, перед сделкой запрашивал в Росреестре кадастровую выписку, чтобы убедиться, что участок без обременений. Все документы говорили о том, что с землей всё в порядке. Сделка регистрировалась в МФЦ и Росреестре. Однако это не помогло.

– 17 декабря 2018 года суд рассмотрел иск МИЗО и постановил частично удовлетворить его требования: в течение двух месяцев освободить наш земельный участок и снести строения. Да еще и госпошлину заплатить. У нас на участке располагается бизнес, строения. Это уже на несколько миллионов ущерб. Нам их с кого требовать? Кто компенсирует убытки нам? Почему-то МИЗО не обратилось с иском к осужденным за мошенничество чиновникам Кирдееву и Цаплиной, которые вывели земли из муниципальной собственности? Вместо этого все убытки пытаются компенсировать через добросовестных покупателей, – говорит Шатров. – Решение суда не вступило в законную силу, мы подали апелляцию.

– Мы много раз в 2015-2018 годах обращались в различные государственные и муниципальные органы Тульской области и Тулы с различными заявлениями, получали многочисленные официальные разрешения и постановления (на присвоение участку адреса, на выдачу градостроительного плана, на подведение коммуникаций, переводили землю из вида под ИЖС в некоммерческий вид деятельности и т.п.), – рассказывает Шатров. – Отсутствие со стороны органов власти надлежащего контроля за сохранностью земель, законностью их оформления в собственность привело к изъятию у нас земельного участка, лишению нас права на возведенное строение и затраченных средств.

Кроме того, по словам Шатрова, иски об изъятии участков направляются в суды избирательно. Несмотря на то, что всего спорных участков 77, вопрос об изъятии некоторых МИЗО даже не ставило.

– Согласно Конституции РФ, все граждане России равны перед законом и судом. Так почему же при одних и тех же обстоятельствах у одних собственников землю изымают, а у других – нет?

У меня несовершеннолетний ребенок, моя мать – пенсионер. Предпринимательская деятельность – единственный источник дохода в нашей семье. В приобретение этого участка и строительство мы вложили все имеющиеся средства. У нас остались долги.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области поясняет свои иски исключительно своим правом подать его:

«Земельные участки были введены в гражданский оборот в результате преступных действий. Согласно положение п.1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник в праве истребовать это имущество от собственника в случае, если оно выбыло из владения помимо его воли, – так отвечает и в редакционном запросе и на обращения пока еще собственников спорных земельных участков».

Добросовестным покупателям предлагается подавать иск продавцу, если суд принимает решение о возврате земли в областную собственность.

Только вот чью сторону займет суд в этом случае? Сколько продлится разбирательство? Когда вернут и вернут ли деньги?

Напомним, фигурантами скандального уголовного дела были экс-начальник отдела муниципального архива Ленинского района Анна Цаплина и её знакомый Дмитрий Кирдеев. В 2010 году они изготовили на печатной машинке фиктивные постановления, датированные 1992-1999 годами, от имени бывших глав поселковых и сельских советов и внесли в них недостоверные сведения о предоставлении подставным лицам земельных участков. С 2010 года по 2014 год они оформили земли на 12 знакомых право собственности на землю.

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