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Молодые бизнесмены поделятся опытом с тульскими студентами

Молодые бизнесмены поделятся опытом с тульскими студентами

Туляки расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть.

12 февраля с 11.30 до 13.00 в Туле в рамках конкурса управленцев «Лидеры России» состоится информационная встреча молодых предпринимателей и студентов Тульского государственного университета.

Молодые бизнесмены, которые сами не так давно были студентами, поделятся с аудиторией своим опытом, расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть, а также ответят на любые интересующие вопросы.
 

Спикеры:

  • Владимир Нусс, арт-директор культурного пространства «Дом 15»;
  • Татьяна Доброрадных, учредитель школы английского языка EnglishJet;
  • Виталий Аверьянов, соучредитель издательства развивающих книг Devar;
  • Евгений Ребров, ведущий мероприятий;
  • Валерия Ткачева, президент Федерации спортивной акробатики Тульской области.

Кроме того, представители комитета Тульской области по предпринимательству расскажут слушателям о том, как быстро и просто оформить свое ИП и о существующих мерах государственной поддержки малого бизнеса.

Место встречи: ТулГУ, 5 корпус, лекторий 326 (ул. Ф. Энгельса, 155).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 0
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