Молодые бизнесмены поделятся опытом с тульскими студентами

Туляки расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть.

12 февраля с 11.30 до 13.00 в Туле в рамках конкурса управленцев «Лидеры России» состоится информационная встреча молодых предпринимателей и студентов Тульского государственного университета.

Молодые бизнесмены, которые сами не так давно были студентами, поделятся с аудиторией своим опытом, расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть, а также ответят на любые интересующие вопросы.

Спикеры:

Владимир Нусс, арт-директор культурного пространства «Дом 15»;

Татьяна Доброрадных, учредитель школы английского языка EnglishJet;

Виталий Аверьянов, соучредитель издательства развивающих книг Devar;

Евгений Ребров, ведущий мероприятий;

Валерия Ткачева, президент Федерации спортивной акробатики Тульской области.

Кроме того, представители комитета Тульской области по предпринимательству расскажут слушателям о том, как быстро и просто оформить свое ИП и о существующих мерах государственной поддержки малого бизнеса.

Место встречи: ТулГУ, 5 корпус, лекторий 326 (ул. Ф. Энгельса, 155).