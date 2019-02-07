Молодые бизнесмены поделятся опытом с тульскими студентами
Туляки расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть.
12 февраля с 11.30 до 13.00 в Туле в рамках конкурса управленцев «Лидеры России» состоится информационная встреча молодых предпринимателей и студентов Тульского государственного университета.
Молодые бизнесмены, которые сами не так давно были студентами, поделятся с аудиторией своим опытом, расскажут, как создавались их компании, какие взлеты и падения им пришлось преодолеть, а также ответят на любые интересующие вопросы.
Спикеры:
- Владимир Нусс, арт-директор культурного пространства «Дом 15»;
- Татьяна Доброрадных, учредитель школы английского языка EnglishJet;
- Виталий Аверьянов, соучредитель издательства развивающих книг Devar;
- Евгений Ребров, ведущий мероприятий;
- Валерия Ткачева, президент Федерации спортивной акробатики Тульской области.
Кроме того, представители комитета Тульской области по предпринимательству расскажут слушателям о том, как быстро и просто оформить свое ИП и о существующих мерах государственной поддержки малого бизнеса.
Место встречи: ТулГУ, 5 корпус, лекторий 326 (ул. Ф. Энгельса, 155).
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