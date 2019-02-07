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В Тульской области задержан подозреваемый в наезде на полицейского

В Тульской области задержан подозреваемый в наезде на полицейского

Злоумышленник, пытаясь скрыться от полиции, сбил оперативника. Позднее его машину обнаружили на территории нашего региона.

6 февраля около дома номер 5 по Старокачаловской улице в Москве при задержании подозреваемый в совершении преступления предпринял попытку скрыться на автомобиле. При этом он совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

В соответствии с законом «О полиции» полицейский применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов по автомобилю. Однако злоумышленнику удалось скрыться.

Полицейские ввели план «Перехват».

«Менее трех часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу», — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Менее чем за три часа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области во взаимодействии с оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве автомобиль под управлением подозреваемого был задержан на территории Тульской области.
 

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.

сегодня, в 07:16 +3
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