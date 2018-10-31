Туляки могут лишиться земель, купленных у чиновников-мошенников

О том, что земли были выведены из муниципальной собственности незаконно, многие узнали спустя годы после покупки.

В редакцию Myslo обратились туляки, имеющие в собственности земельные участки в бывшем Ленинском районе, которых они рискуют лишиться. Сейчас на земли наложен арест, но у многих здесь уже построены дома, которые при вынесении судом решения о сносе могут легко превратиться в гору строительного мусора.

Так, Евгений Шатров приобрел землю в июле 2015 года. Покупку совершал через риэлтора, перед покупкой запрашивал в Росреестре кадастровую выписку, чтобы убедиться, что участок без обременения. Все документы говорили о том, что с землей всё в порядке. Сделка регистрировалась в МФЦ и Росреестре.

– После покупки получили адрес участка и начали строительство склада – участок взяли под бизнес. В 2016 году начали оформлять документы на проведение к участку водопроводных сетей. Закончили это в 2017-м. К тому моменту уже был построен магазин и началось его оформление. И вот тогда позвонил следователь и вызвал на допрос. Оказалось, что мой земельный участок был незаконно выведен из состава муниципальных земель. На него был наложен арест. В августе 2018 года я получил иск об освобождении участка для передачи его в муниципальную собственность, – рассказал Евгений. – Мы сейчас подали встречный иск.

Еще один владелец земли, Николай Ажубель, приобрел землю в декабре 2014 года:

– Нашел объявление на Авито, встретился с собственником. Во время встречи он предложил нам купить участок, расположенный по соседству с тем, который был указан на сайте объявлений. По расположению он мне понравился больше, и я его приобрел. Сделка была зарегистрирована законным образом. А в конце лета 2015 года я был вызвал на допрос, и после на участок наложили арест. Из-за этого строить на земле я ничего не стал до разрешения вопроса. Но удивляет, что налог на землю, несмотря на то, что пользоваться землей я не могу, мне всё равно приходит, – рассказывает Николай.

Всего таких земельных участков, которые незаконно были выведены из состава муниципальной собственности, оказалось 77. Провернувшие эту операцию граждане на данный момент осуждены. Однако почему-то иск к ним о возмещении ущерба не предъявлен.

– Почему за их действия должны расплачиваться мы – купившие землю в рамках закона? Кто нам вернет деньги? Земли были оформлены и переоформлены несколько раз до того, как мы стали владельцами, – возмущается Николай.

Напомним, фигурантами уголовного дела являлись экс-начальник отдела муниципального архива Ленинского района Анна Цаплина и её знакомый Дмитрий Кирдеев. В 2010 году они изготовили на печатной машинке фиктивные постановления, датированные 1992-1999 годами, от имени бывших глав поселковых и сельских советов и внесли в них недостоверные сведения о предоставлении подставным лицам земельных участков. С 2010 года по 2014 год они оформили земли на 12 знакомых, не осведомленных об их намерениях, право собственности на землю.

Затем женщина поместила поддельные постановления в архивные фонды, подготовила копии документов, заверила их своей печатью и передала своему знакомому. Мужчина предоставил в Росреестр данные для оформления права собственности.

На основании представленных поддельных справок мошенники присвоили и продали 77 участков. Общая сумма ущерба превысила 70 млн рублей.

Суд назначил Анне Цаплиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Дмитрию Кирдееву по совокупности приговоров – в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 000 рублей.