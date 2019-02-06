Где в Туле отключат электроэнергию 7 февраля
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:
- Красноармейский пр-т, 8,
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. Сойфера, 7, 9, 12, 14,
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Дульная, 31-в, 29,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
- пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. Декабристов, 129,
- ул. 1-я Песчаная, 18-27,
- п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26.
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