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Где в Туле отключат электроэнергию 7 февраля

Где в Туле отключат электроэнергию 7 февраля

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:

  • Красноармейский пр-т, 8,
  • ул. Лейтейзена, 1,
  • ул. Сойфера, 7, 9, 12, 14,
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
  • пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
  • пр-д Вильямса, 3,
  • ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
  • ул. Декабристов, 129,
  • ул. 1-я Песчаная, 18-27,
  • п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53,
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +1
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