В Новомосковске осудили 20-летнего насильника, напавшего на школьницу

Молодой человек проведёт девять лет в колонии строгого режима.

Доказательства, собранные новомосковским следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 20-летнему жителю райцентра. Он обвинялся насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4 сентября прошлого года осужденный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения рядом с домом № 32 по ул. Артема. Вместе с ним были его знакомые – школьницы 14 и 15 лет. Также следователи выяснили, что в тот же день молодой человек предложил девочкам употребить наркотики.

Схватив старшую девочку за руку, насильник повалил её на землю, сдавил её шею руками и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая начала сопротивляться и кричать – опасаясь быть застигнутым на месте преступления, злоумышленник ударил её по лицу и скрылся.

На время следствия насильник находился под стражей. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.