новости
новости
Регистрация
В Новомосковске осудили 20-летнего насильника, напавшего на школьницу

В Новомосковске осудили 20-летнего насильника, напавшего на школьницу

Молодой человек проведёт девять лет в колонии строгого режима.

Доказательства, собранные новомосковским следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 20-летнему жителю райцентра. Он обвинялся насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4 сентября прошлого года осужденный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения рядом с домом № 32 по ул. Артема. Вместе с ним были его знакомые – школьницы 14 и 15 лет. Также следователи выяснили, что в тот же день молодой человек предложил девочкам употребить наркотики.

Схватив старшую девочку за руку, насильник повалил её на землю, сдавил её шею руками и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая начала сопротивляться и кричать – опасаясь быть застигнутым на месте преступления, злоумышленник ударил её по лицу и скрылся.

На время следствия насильник находился под стражей. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
насильственные действияуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 7 февраля
Где в Туле отключат электроэнергию 7 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.