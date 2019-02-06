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Евгений Авилов получил представление прокуратуры за ненадлежащую утилизацию грязного снега
Фото: пресс-служба отделения ОНФ по Тульской области

Евгений Авилов получил представление прокуратуры за ненадлежащую утилизацию грязного снега

Активисты ОНФ выяснили, что отходы свозили на поле рядом с улицей Железнодорожной.

В региональное отделение Общероссийского Народного фронта в Тульской области обратились дачники с улицы Железнодорожной в Зареченском районе. Они рассказали, что на поля, которые граничат с их участками, вывозят грязный снег.

В ходе проверки выяснилось, что на поле вывезли около 50 кубометров грязного снега – снежные навалы достигали двух метров в высоту. Участники проверки обнаружили на месте два «КамАЗа» со снегом. Работы проводились по указанию городского «Комбината специализированного обслуживания населения» и «Тулгорэлектротранса».

По факту выявленных нарушений природоохранная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушений законодательства об охране окружающей среды директорам МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» и МКП «Тулгорэлектротранс». Главе администрации Тулы Евгению Авилову внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
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