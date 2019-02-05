В Туле лагерь «Керамик» незаконно установил забор, захватив часть леса

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульскую областную прокуратуру в январе 2019 года обратились жители домов, расположенных рядом с лагерем «Октава» и «Керамик». Причиной для этого стал забор, появившийся между двумя учреждениями для летнего отдыха детей.

Ранее два лагеря имели каждый свое ограждение, и между ними жители могли пройти к набережной и пляжу реки Воронки.

Раньше эту дорогу с двух сторон огораживали заборы соседних лагерей.

Осенью же эту дорогу перекрыл забор. Руководство лагеря предложило людям единственный выход из сложившейся ситуации: брать ключ у охранника для прохода через территорию лагеря к реке. Однако охранник может отлучиться, а по вечерам он и вовсе не работает.

Для уточнения своих требований жители обратились в региональную прокуратуру, а та передала заявление в природоохранную.

В середине января 2019 года в ходе проверки природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области установила, что детский оздоровительный центр «Керамик» располагается на участке Яснополянского лесничества на основании договора аренды.

При этом часть забора, предусмотренного проектом использования лесного участка, демонтирована. На территории лесного фонда, расположенного между арендованным участком УДОЦ «Керамик» и территорией, относящейся к землям населенных пунктов, вопреки требованиями. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 25 Лесного кодекса РФ, а также условиям договора аренды лесного участка, установлен металлический забор, препятствующий свободному доступу на территорию государственного лесного фонда.

Ограничений доступа к реке ведомства при проверке не усмотрели. Доступ есть у левого берега реки Воронки на участке от Дачного переулка до автодороги «Тула — Щекино».

По результатам проверки 21 января в отношении директора УДОЦ

«Керамик» вынесено постановление о возбуждении дела об

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.25 KoAП

РФ, которое направлено на рассмотрение в министерство природных

ресурсов и экологии Тульской области для принятия решения. Также директору лагеря внесено представление об устранении нарушений требований лесного законодательства.

На данный момент требование прокуратуры исполнено и территория освобождена от ограждения.