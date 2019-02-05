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Алексей Дюмин встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым
Источник – пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

5 февраля в Туле состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации.

В рамках совещания прошла рабочая встреча министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артура Ниязметова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Губернатор подчеркнул, что наш регион добился ведущих позиций в стране по сбору рапса и картофеля, наращивает производство мяса, молока. В Тульской области реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму 100 миллиардов рублей. По итогам 2018 года экспорт продукции АПК региона оценивается в 126 млн долларов. Основу экспорта составляет именно готовая продукция. Это растительное масло, напитки, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, продукция мясопереработки.

«Будем наращивать объемы экспорта», — сказал Алексей Дюмин.

В свою очередь Дмитрий Патрушев отметил, что на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию АПК в 2019 году предусмотрено более 300 миллиардов рублей. Это стало возможным за счет увеличения финансирования по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» в рамках майских указов, а также нового федерального проекта создания системы поддержки фермерства и сельской кооперации.

вчера, в 15:45 −8
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