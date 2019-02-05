В Туле на Красноармейском проспекте глыбы льда рухнули на автомобиль и магазин

Фото Сергея Старикова.

Теплая погода в Туле стала причиной схода с покатых крыш наледи и сосулек. Сегодня, 5 февраля, на Красноармейском проспекте, 23 упавшая с козырька наледь помяла крышу иномарки.

Как рассказал корреспонденту Myslo водитель Opel, он припарковался на этом месте, чтобы «на часок» забежать в офис, находящийся в соседнем здании. Когда мужчина выходил обратно, охранник сказал ему, что на его машину упал лёд с крыши. ЧП произошло около 15.30.



По слова мужчины, коммунальщики сначала спросили, можно ли парковаться в этом месте, а потом предложили ему обращаться в суд.

А на Красноармейском, 6 глыба льда сбила вывеску с магазина Marko.

По словам продавцов, никто не пострадал по счастливой случайности:

– Здесь очень проходное место. Хорошо, что наледь сошла ночью или рано утром, поэтому обошлось без жертв, — сказала одна из работниц магазина.

Напомним также, что 4 февраля в Туле на улице Болдина от падения сосульки с крыши пострадала женщина. А две недели назад упавший с крыши дома № 110 по улице Болдина кусок наледи пробил голову мужчине.