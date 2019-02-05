В Новомосковске пройдет акция «Вместе против рака»

9 февраля 2019 года с 9.00 до 15.00 в рамках Всемирного дня борьбы против рака в муниципальном образовании Новомосковск пройдет акция «Вместе против рака».

Акция пройдет в мкр. Сокольники Новомосковска, на ул. Пушкина, 14 (поликлиническое отделение № 5 филиала № 3 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»).

В рамках акции будут проведены обследования и консультации специалистов:

забор крови на онкомаркеры по направлению онколога,

маммография,

флюорографическое обследование,

анализ крови на ПСА по направлению онколога и/или уролога,

УЗИ внутренних органов,

консультация врача-онколога.

на заметку

Обратите внимание на тревожные симптомы: непроходящий кашель или охриплость, затрудненное глотание, потеря аппетита, значительное снижение веса по неочевидным причинам, необычные выделения или кровотечения, быстрое изменение бородавок или родинок, пятна, изъязвления на слизистой оболочке полости рта или языка.

Известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно предотвратить, соблюдая нормы здорового образа жизни: отказ от табакокурения, физическая активность, сбалансированное и здоровое питание, своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают рак печени и шейки матки, воздержание от длительного пребывания на солнце и в соляриях, своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью.