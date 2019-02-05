Где в Туле 6 февраля отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
6 февраля в Туле по ряду адресов не будет электроэнергии. Это связано с плановыми работами, которые проведут специалисты «Тульских городских электросетей».
Электричества не будет с 9.00 по следующим адресам:
- Красноармейский пр., 8;
- ул. Лейтейзена, 1;
- ул. Сойфера, 7, 9, 14;
- Мясново: ул. Чмутова, 94−128 (чётн.), 47−83 (нечётн.); 2-й пр-д, 2-е; ул. Моторная, 4−46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й пр-д, 1−5 (нечётн.), 2-в, 2-г, 2-д, 2-ж;
- 9-й пр-д, 34, 39-а;
- 10-й пр-д, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);
- 11-й пр-д, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);
- 13-й пр-д, 2−12-а;
- ул. Карпова, 32, 34, 44
- ул. Москвина, 1−37 (нечётн.), 2−24 (чётн.);
- ул. Газовая, 33−47 (нечётн.);
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
- ул. Ивана Франко, 23−49 (нечётн.), 12−48 (чётн.);
- ул. Ватутина, 4−50 (чётн.), 5−49 (нечётн.);
- ул. Щепкина, 20−50 (чётн.);
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5−11; ул. Никитина, 5−11, 15−37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3−15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3−18; ул. Белинского, 2−14 (чётн.)
- ул. Клюева, 1−39 (нечётн.), 2−28 (чётн.);
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41−51 (нечётн.);
- ул. Щорса, 1;
- пер. Циолковского, 22
- пер. Отбойный, 1−38;
- ул. Чекалина, 14−22 (чётн.), 9−17 (нечётн.), 9-а;
- ул. Горняцкая, 12−16 (чётн.), 19, 21;
- пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13−21 (нечётн.)
- ул. Н. Руднева, 33−47 (нечётн.), 34−46 (чётн.);
- 3-й Южный пр-д, 1−16;
- пер. Шевченко, 8, 9−15 (нечётн.);
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26;
- 1-й Городской пр-д, 1−17;
- ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27.
Другие статьи по темам
Место