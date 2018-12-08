Во дворах домов жителям запретили ставить машины

Верховный суд РФ запретил автолюбителям оставлять свои машины возле подъезда. Этот прецедент произошел после обращения в суд москвича Романа Теплиничева. По его мнению, машины во дворах мешают жителям, загрязняют воздух и ограничивают движение мам с колясками. В связи с этим инициативный мужчина изучил законодательство, и нашел нормы СанПиН, в которых говорит о том, что:

2.10. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых.

Из правил следует, что возле дома без соблюдения требований по расстоянию от окон дома и детских площадок можно оборудовать места только для гостевых парковок. Мужчине этого показалось недостаточно, он хотел полностью избавиться от машин во дворе.

Верховный суд не стал на сторону Романа Теплиничева. Но тем не менее, он постановил:

Все люди имеют право на благоприятную окружающую среду, которая не оказывает вредного воздействия на человека.

Гостевые парковки не нарушают этого правила, запрет на них не содержит ни одна норма действующего законодательства.

Стоянки во дворе должны быть исключительно гостевыми. Размещать на них машины постоянно жильцы дома не имеют права. Те, кто использует придомовую территорию как место постоянного паркинга нарушают СанПиН.

Мужчина не смог отменить уже установленные нормы, но решение суда создало немало шума в социальных сетях и СМИ. Неужели жители не смогут парковать автомобили на собственной придомовой территории?

Можно ли все-таки ставить машины во дворах?

Согласно СанПин, ставить машины во дворах можно, но только на время. Жильцы могут разместить и постоянную парковку, соответствующую всем требованиям. Они тоже указаны в специальных СанПиН:

Т.е. сделать постоянную парковку на 11 машиномест можно не менее чем в 15 метрах от окон жилого дома. Если паркинг организован по правилам, с учетом этих расстояний, никто не сможет запретить оставлять там машину. Это законно.

Что грозит нарушителям?

Если постоянная парковка находится слишком близко к дому – это административное правонарушение и повод для штрафа. Если парковку организовала УК или ТСЖ, привлечь могут их. Юридическим лицам грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей, если нарушают сами жители – от 500 до 1000 рублей.

Однако чтобы выписать штраф, факт нарушения нужно сначала зафиксировать, а затем доказать в суде.

Что говорят эксперты

Решение Верховного суда РФ заставило поволноваться жителей многоэтажек. «Коммерсантъ» приводит мнение председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина:

– Делать из двора стоянку нельзя, но разрешить там хранить транспорт временно: человек приехал с работы, на ночь поставил, утром уехал. Если, например, вас на год лишили прав и машина стоит во дворе, вы должны ее переставить в другое место.

Пока с этим вопросом возникает много путаницы. Однако многие федеральные СМИ предполагают, что запрет парковки автомобилей во дворах, может привести к появлению новых платных парковок на муниципальных территориях рядом с жилыми домами.

Тем более, что с 30 декабря в силу вступает новый закон «Об организации дорожного движения». Он дает местным властям все полномочия по установке светофоров и дорожных знаков, нанесения разметки и т.д.

Администрации на местах получают и другое важное право. Они смогут по своему усмотрению ограничивать, а то и вовсе запрещать движение на некоторых участках дорог. Правда, при этом они обязаны обеспечить дублирующие и компенсирующие маршруты движения общественного транспорта.

Читатели Myslo, а как вы считаете, стоит ли совсем убирать машины из дворов? Делитесь своим мнением в комментариях.