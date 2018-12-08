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В Туле орудуют мошенники, обманывающие стариков

В Туле орудуют мошенники, обманывающие стариков

Только за последние сутки они обокрали троих пенсионеров.

В Пролетарском округе в квартиру к 86-летней тулячке под видом работников газовой службы пришли две неизвестные женщины и совершили кражу 5 000 рублей.

В Советском округе в квартиру 97-летней бабушки пришли неизвестные мужчина и женщина, представившись сотрудниками управляющей компании. Ими были похищены 35 тысяч рублей.

В Киреевском районе в квартиру к 82-летней жительнице города Липки пришла неизвестная женщина, представившись работником социальной службы. Под предлогом обмена якобы устаревших денежных знаков на новые купюры, она завладела деньгами в сумме 104 тысячи рублей, оставив взамен билеты «Банка приколов».

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали и обстоятельства данных происшествий, проводят работу, направленную на раскрытие этих противоправных деяний.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ «Кража», а в Киреевском районе по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность, не впускать в дом незнакомых людей, а также обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно информировать органы внутренних дел по телефону 02 (102 – для мобильных операторов).

сегодня, в 15:11 +1
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