Владельцы коттеджей возле Центрального парка в Туле незаконно захватили землю

Фото МИЗО Тульской области.

Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в начале декабря провели контрольные мероприятия в частном секторе районе Центрального парка Тулы.

На улице Физкультурной (Советский территориальный округ города Тулы) выявлены четыре участка-«нарушителя». Во всех четырех случаях собственники земли самовольно захватили прилегающие к участкам территории, общей площадью более 500 кв. м.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении лиц, допустивших обозначенные нарушения, к административной ответственности по указанной статье.

буква закона

Статья 7.1 КоАП Р. Ф. Самовольное занятие земельного участка.



Влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Примечания:

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

2. В случае самовольного занятия части земельного участка административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.