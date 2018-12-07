На формирование комфортной городской среды в Тульской области направят почти 800 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко доложила, что в этом году благоустроено 303 двора и 29 общественных территорий. В первую очередь работы были завершены на объектах в Арсеньевском, Веневском, Куркинском и Тепло-Огаревском районах, рабочем поселке Новогуровский.

В этом году на конкурс лучших реализованных проектов в Минстрой РФ направлено семь заявок.



На 2019 год финансирование из федерального бюджета увеличено на 42% – до 463,6 млн рублей. Всего на реализацию программы в следующем году будет направлено 795,1 млн руб.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что в городе все работы по программе завершены, объекты прошли приемку. Жители активно участвовали в реализации проекта. На дворовых и общественных территориях прошли праздничные открытия.

«Хочу обратить внимание, что второй год подряд по итогам реализации программ у Тулы остается экономия федеральных денег, на них можно выполнить дополнительные работы. Необходимо проанализировать ситуацию и пересмотреть подход к реализации проекта в части контрактования и подготовки документации на оплату. Это касается не только областного центра, но и всех муниципальных образований. Бюджетные средства нужно расходовать максимально эффективно», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Положительную оценку министерства строительства и ЖКХ региона за работу по программе ФКГС получила администрация Плавского района. В этом году в Плавске благоустраивали Гагаринский сквер.



По словам главы администрации района Андрея Гарифзянова, успех проекта обусловлен рядом причин. Во-первых, для благоустройства выбрано наиболее востребованное жителями общественное пространство, граждане принимали активное участие во всех этапах реализации. Во-вторых, дополнительно было привлечено 1,5 млн рублей внебюджетных средств. В-третьих, при поддержке проектного офиса, министерства строительства и ЖКХ региона был детально проработан дизайн-проект, организован жесткий контроль за его исполнением.

Губернатор подчеркнул, что опыт Плавского района должен стать примером для других муниципальных образований.



Андрей Гарифзянов также сообщил, что в следующем году планируется благоустроить любимое место отдыха плавчан — городской пляж. Дизайн-проект уже разработан. Алексей Дюмин подчеркнул, что этот проект необходимо поддержать.



Элеонора Шевченко отметила, что до сих пор продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина в Богородицке.



Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин пояснил, что график работ продлен до 13 декабря. Благоустройство затянулось из-за недобросовестного подрядчика. На данный момент работы находятся в завершающей стадии. Алексей Дюмин поручил Вадиму Игонину взять вопрос на контроль.



Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев рассказал о текущем содержании городской набережной, благоустроенной в рамках проекта в 2017 году. В этом году на набережной установили памятник «Касьян с Красивой Мечи», место пользуется популярностью у жителей Ефремова и гостей города.



Алексей Дюмин обратил внимание глав администраций, что текущее содержание благоустроенных пространств должно быть обеспечено на постоянной основе.

«Проект „Формирование комфортной городской среды“ 2018 года находится на завершающей стадии. Сейчас нужно не только закончить все работы, но и современно заплатить за них добросовестным подрядчикам. Для успешной реализации проекта в 2019 году уже сейчас должна быть подготовлена вся необходимая документация», — подытожил глава региона.

В завершение Алексей Дюмин дал ряд поручений. Главам администраций всех муниципалитетов необходимо:

завершить предоставление документации на оплату по объектам благоустройства до 12 декабря 2018 года;

обеспечить подготовку сметной документации на объекты благоустройства

2019 года до 31 декабря 2018 года;

в 2019 году при формировании лотов на проведение конкурсных процедур оценивать возможность принятия работ с учетом выявления и освоения экономии бюджетных средств;

обеспечить текущее содержание и проведение мероприятий на благоустроенных общественных территориях.

Также глава региона поручил утвердить отчет министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко.